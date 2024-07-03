Ворог б'є рекорди у застосуванні FPV-дронів: що показав червень

За червень російські окупанти застосували 328 дронів-камікадзе "Шахед", з яких 311 збили Сили оборони України. Періодичність застосування ворогом цих безпілотників протягом червня була така: за перший тиждень – 171 дрон-камікадзе, за другий тиждень – 54, за третій – 58, за четвертий – 45.

У Росії нема системного підходу до формування БК

Надмірно активний перший тиждень був, швидше за все, посиленим ефектом від постачання дронів-камікадзе з Ірану. Наступні три – були рівномірним плануванням ударів з урахуванням наявних можливостей.

Читайте також Праві – нова нормальність європейської політики

Крім того, настільки суттєва різниця між першим і наступними тижнями червня говорить:

і про відсутність систематизованого підходу до формування БК,

і здійснення регулярного терору, що, попри відновлення постачань з Ірану, змушує засумніватися в можливостях Росії наростити власне виробництво масових показників "Шахедів".

З урахуванням таких показників червень не став рекордним місяцем за кількістю застосованих по Україні "Шахедів", а увійшов до списку середньостатистичних за інтенсивністю нальотів – в межах 350 +/- 10%.

Рекордне застосування ворогом FPV-дронів

Упродовж червня окупанти поступово нарощували інтенсивність застосування FPV-дронів і за результатом місяця був встановлений абсолютний рекорд для ворога – понад 7 000 одиниць.

Тобто протягом червня російські окупанти застосували понад 7 000 FPV-дронів. Середньостатистичний показник застосування FPV-дронів на добу у ворога становить від 250 до 300 одиниць.

Піковий показник застосування був зафіксований у неділю, 28 червня, понад 550 FPV-дронів. До того найінтенсивніший день застосування FPV-дронів був 12 червня – понад 450 протягом доби.

Важливо За одним столом – більше ніколи: єдиний можливий варіант перемовин між Україною та Росією

У застосуванні проти українського війська баражувальних боєприпасів "Ланцет" росіяни у червні не продемонстрували рекордів. Вони зберегли середній показник застосувань на добу в межах 10 одиниць і навіть менше.

Загалом за червень росіяни застосували ББ "Ланцет" менше ніж 250 разів.

Що показали російські атаки

Червень вкотре показав, що Росія не контролює процеси нарощування виробництва "Шахедів" самостійно. Вона критично залежить від контрабандних поставок, а також поставок готової продукції з Ірану.

Цікаво Як завершуються війни

Це вкотре свідчить про те, що сіяти паніку і розповідати про виробництво тисячі "Шахедів" на заводі в Татарстані може навіть консьєржка Роза Моісіївна, а оперувати адекватною інформацією можуть далеко не всі. Але, на жаль, хайп від Рози Моісіївни заходить суспільству набагато краще, ніж зважена та адекватна інформація.

З іншого боку, Росія стабільно і дуже інтенсивно нарощує застосування FPV-дронів, що відображається в чергових рекордних показниках за місяць.

Що ж до баражувальних боєприпасів "Ланцет", то можливості нарощування їх виробництва були вкрай переоцінені експертами середньої ноги, які рік тому влаштували паніку з пропагандистських репортажів без елементарного розуміння технічних і технологічних можливостей Росії виробляти по тисячі ББ "Ланцет". Фактично протягом року середній показник застосування ББ "Ланцет" не змінюється і залишається в межах 250 одиниць. Не думаю, що найближчим часом він зміниться критично.