Росіяни "демілітаризували" філію Інституту серця в Ірпені й зруйнували все

У Ірпені на Київщині розташована філія Інституту серця МОЗу, яка також пережила ворожу окупацію. Як наслідок, там майже нічого не вціліло.

Після окупантів у медзакладі не залишилось жодного цілого апарату, чи кабінету. Загарбники там жили й у вільний час "розважалися", стріляли по моніторах, палатах, паркану.

До теми У лісі біля Ірпеня знайшли автомобіль із розстріляною сім'єю

Мародери та вандали. Що не винесли, те розламали, побили, потрощили. Богу дякувати, що за день до приходу "асвабадітєлєй" всіх пацієнтів вдалося вивезти до Києва,

– каже директор Інституту серця Борис Тодуров.

Він наголошує, що для України найцінніший скарб – люди, тому найголовніше – це зберегти їхні життя.

Окупанти відбирають ліки: дивіться відео