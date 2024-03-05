Такої масштабної депортації дітей ми не бачили з часів Другої світової війни, – Костін

Росіяни продовжують викрадати дітей з тимчасово окупованих територій нашої держави. Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що російська армія повторює воєнні злочини, які скоїли нацисти у Другій світовій війні.

Він закликав міжнародну спільноту об’єднатися, аби повернути українських дітей. Про це Костін заявив під час робочого візиту в Брюссель, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Росіяни повторюють злочини нацистів

Андрій Костін наголосив, що наразі російські загарбники діють подібно до злочинів німецьких солдатів за часів Другої світової війни.

Генпрокурор заявив, що уряд України об’єднав коаліцію країн, які здатні вживати заходи щодо повернення викрадених дітей. Станом на зараз керують цією коаліцією Канада та Норвегія.

І хоча Києву вдалося повернутися майже 400 дітей, однак більшість викрадених дітей досі знаходяться у заручниках Росії.

Ми повинні пам’ятати, що такої масштабної депортації дітей ми не бачили Європа ніколи не бачила з часів Другої світової війни. Це повне повторення злочинів, які були скоєні того часу нацистами,

– сказав Костін.

За його словами, у разі відсутності світової реакції на дії Росії, це матиме наслідки не лише для України, а для всього світу.

Що відомо про викрадення українських дітей: основне