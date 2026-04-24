Росіяни до цього точно не готові, – Андрющенко припустив, які "сюрпризи" чекатимуть на ворога

Війна дронів переходить у етап, де дедалі важливішою стає здатність техніки діяти автономно. Україна вже має напрацювання, які можуть змінити підхід до ударів по російських цілях.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, у чому може бути головна перевага України. Вона пов'язана не лише з розробками, а й зі швидкістю, з якою нові рішення доходять до фронту.

Як змінюється війна дронів?

Зараз війна дронів підходить до нового етапу, Україна готує перехід до автономних систем, які зможуть самостійно визначати цілі та маневрувати.

До слова! Кирило Буданов заявив, що Україна готує для Росії технологічний "сюрприз" на полі бою. Збільшення кількості дронів уже не дає вирішальної переваги, бо обидві сторони вийшли на межу наявних систем управління. Тому наступний етап – перехід до автономних безпілотних систем зі штучним інтелектом, які зможуть самі розпізнавати цілі, маневрувати й атакувати майже без участі оператора. За словами Буданова, такі напрацювання в України вже є і саме вони можуть стати найближчим "сюрпризом" для ворога.

Потреба в таких рішеннях виникла не випадково. І українці, і росіяни вже наблизилися до межі звичних технологій керування дронами, тому далі перевагу отримає той, хто швидше переведе нові розробки у бойове застосування.

Не готові. Вони над ним не працювали. Вони сковані по руках. Креативність росіян набагато нижча за нашу. І тому вони не можуть так швидко адаптуватись. У нас будь-хто може винайти дрон, може винайти умовно балістичну ракету. Він знайде фінансування та підтримку держави,

– пояснив Андрющенко.

Він наголосив, що в Україні нові ідеї швидше доходять до виробництва і фронту. У Росії цей шлях гальмують бюрократія, довгі погодження і затяжні тести, тому там не можуть так само швидко підлаштовуватися під новий етап війни дронів.

Україна використовує штучний інтелект у дронах

В Україні вже є розробки, які дозволяють дрону не втрачати ціль навіть після зникнення зв'язку. Йдеться про технології на базі штучного інтелекту, які можуть самостійно шукати потрібний об'єкт і доводити атаку до кінця. Як приклад він навів одну з компаній, з якою підтримує контакт. Її створили переселенці з окупованих територій, і саме вони беруть участь у розробці таких рішень, що вже працюють у зв'язці з українськими та європейськими виробниками.

Це технологія, яка дозволяє використовувати штучний інтелект, який шукає цілі, і у разі вимкнення, наприклад, інтернет-зв'язку все одно ціль буде уражена,

– пояснив Андрющенко.

Він наголосив, що це не поодинокий приклад, бо подібні українські технології вже є й в інших розробників. За його словами, у росіян таких рішень немає, і саме тут Україна змогла вийти далеко вперед.

Чого Україну навчило російське оптоволокно?

Єдиний напрямок, де росіяни свого часу змогли вирватися вперед, – це оптоволокно. Андрющенко вважає, що саме ця історія добре показала українським розробникам, як не можна працювати далі, якщо не хочеться знову наздоганяти ворога. Він пояснив, що нові ідеї не можна надовго залишати на етапі погоджень чи кабінетних перевірок. Їх треба одразу тестувати на фронті, бо навіть невдала спроба дає більше користі, ніж затягування, після якого Росія першою запускає нову технологію в роботу.

Краще ми помилимось, якась технологія не спрацює, аніж знову вона опиниться спочатку в росіян, а потім ми будемо наздоганяти,

– пояснив Андрющенко.

Після цього, за його словами, Україна змінила підхід і почала діяти швидше. Тепер це дає змогу не просто реагувати на чужі рішення, а самим задавати темп у тих напрямках, де технології змінюються просто під час війни.

Як у Росії реагують на українську перевагу?

Андрющенко звернув увагу, що це відставання вже бачать не лише в Україні, про нього дедалі частіше говорять і російські Z-блогери, і люди з кола тих, хто стежить за ситуацією безпосередньо біля фронту. У цих середовищах вже розуміють, що Росія програє не в якомусь одному рішенні, а в самому темпі технологічних змін.

Навіть російські військові або навколовійськові кола, які дотичні дійсно до фронту, розуміють, що вони не просто відстали, а вже критично відстали та не бачать там світла в кінці тунелю,

– підсумував Андрющенко.

Нові українські розробки з'являються швидше, ніж російська система встигає на них реагувати, і саме це дедалі сильніше б'є по їхньому відчуттю контролю. Наслідки цього відставання росіяни відчують уже найближчим часом. Йдеться про нові українські рішення, які можуть проявитися не лише безпосередньо на фронті, а й у глибині російських позицій.

