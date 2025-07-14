Інформація викривлена: що для фронту означає 150 тисяч додатково мобілізованих росіян

Росіяни все менше використовують бронетехніку для штурмів, натомість намагаються розвідувати лінію оборони ЗСУ малими піхотними групами. Через нестачу людей в Росії додатково мобілізували 150 тисяч росіян, але тут є важлива деталь.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зазначивши, що українські військові раніше знищували ще більше ворожих сил. В повідомлені це не вказали, фактично створюючи паніку.

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Що для фронту означає 150 тисяч мобілізованих росіян?

Ветеран пояснив, що ворог може виробляти 20 – 25 танків на місяць та знімати своє "залізяччя" зі складів, які вже майже виснажені. Тобто на місяць росіяни можуть перекидати на фронт до сотні танків. В такий спосіб вони бережуть техніку, бо втрачають її більше, ніж можуть виробляти.

"А ось людей можна примусити, можна оголосити мобілізацію, хапати ув'язнених. Ба більше, можуть приїхати люди з Північної Кореї, які б працювали в тилу, звідки зняли б інших", – сказав він.

Гетьман зауважив, що, за повідомленням західних видань, на початку цього року окупанти мобілізували додатково 150 тисяч осіб. Тобто за пів року виходить 25 тисяч в місяць. Ця інформація правдива, але Сили оборони нищать набагато більше російських військових – приблизно 35 тисяч в місяць. Це було і раніше, і зараз.

Тобто зараз у них пішов вже від'ємний баланс. Видання не вказали, що кількість людей, які хотіли б підписати контракт, в порівнянні з минулим роком, зменшилась на 10 тисяч, а це 20 – 25%. Це менше на 60 тисяч осіб, ніж було рік тому. Ось наскільки важлива інформаційна складова гібридної війни,

– наголосив ветеран.

До речі, американський інститут вивчення війни повідомив, що Путін намагається збільшити рекрутування добровольців через співпрацю з проурядовими НДО ("Народний фронт"), який підтримує Міністерство оборони Росії та виконує ініціативи військової допомоги. Диктатор продовжує "приховану мобілізацію", адже офіційна може викликати невдоволення.