Київ – досі мета агресора, але захопити столицю зараз ворог не здатний, – Кличко

Віталій Кличко заявив, що Київ був і залишається головною метою російських окупантів. Але захопити головне місто України загарбникам точно не вдасться.

Мер столиці зазначив, що Київ добре підготовлений, тому у ворога немає жодних шансів. Про це він заявив в одному з інтерв'ю.

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Київ – серце України, а тому і є головною метою ворога

Я хочу чітко сказати, і, сподіваюся, всі це розуміють: Київ був метою агресора і метою агресора залишається. Не тільки Маріуполь, Донецьк, Луганськ чи Бахмут. Київ – головна мета, бо це серце держави,

– каже Віталій Кличко.

Мер міста упевнений, що росіяни зараз не спроможні взяти Київ. До того ж столиця вже набагато краще підготовлена і має значно більше ресурсів, ніж на початку вторгнення.

Чому в столиці зупиняється транспорт під час тривоги

Багато людей критикують зупинку транспорту під час тривоги. Кличко заявив, що ці правила написані кров'ю. Адже в Миколаєві влучили в зупинку, де постраждали й загинули багато людей.

Мер наголошує, що ці правила є для того, аби уникнути трагедії. Відповідне рішення ухвалювала Рада оборони столиці за рекомендацією військових та фахівців Служби з надзвичайних ситуацій.

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