Росіяни двічі обстріляли"Азот", наближаються до Лисичанська, – Гайдай про ситуацію на Луганщині

Росіяни наближаються до Лисичанська, місто під щільними обстрілами, щонайменше троє цивільних поранені, травмовані декілька поліцейських.

Росіяни наблизились до Лисичанська

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що росіяни закріплюються у населених пунктах поблизу Лисичанська.

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Росіяни наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, місто обстрілюють авіацією,

– зазначив Сергій Гайдай.

Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ

Внаслідок обстрілу Лисичанська поранено щонайменше трьох цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських.

У Сєвєродонецьку вуличні бої

За словами Гайдая, у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по "Азоту".

Внаслідок атаки пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об'єднання.

В укриттях "Азоту" досі перебувають 568 людей.

Росіяни зайшли в Тошківку, що дозволило їм посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.

В Луганській ОВА зауважили, що нашим бійцям непросто тримати оборону і в районі Гірського. Росіяни намагаються блокувати наші підрозділи поблизу Борівського та Воронового.

Руйнувань зазнали житлові будинки

Росіяни обстрілюють населені пункти Луганщини:

у Гірському за минулу добу зруйновано 9 будинків;

у Золотому – 7;

у Новоіванівці – 12.

Наслідки обстрілу Луганщини: росіяни гатять по цивільних / Фото телеграм Сергій Гайдай

Росіяни дійсно стягнули колосальну кількість техніки

Росіяни стягнули усю можливу техніку та мобілізували усіх "свіжо мобілізованих", усю так звану "народну поліцію", аби захопити Луганщину.

Лише під час наступу на Тошківку брали участь близько 30 БТР, 10 танків та багато іншої техніки та озброєння: "Тюльпани", "Піони".. чого у них тільки не було,

– зазначив Гайдай.

Водночас Гайдай переконаний, що росіяни не зможуть вони пройти до 26 червня Луганську область.

Коротко про ситуація на Донбасі

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк.

Вчора, 20 червня Гайдай повідомляв, що росіяни масовано обстрілювали Лисичанськ. Він наголошував, що окупанти завдавали авіаударів та били великими калібрами з "Піонів" та "Тюльпанів".

Повідомлялося, що росіяни вели обстріли декілька годин з перервами у 15 хвилин.

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