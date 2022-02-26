Росіяни у формі поліції розстріляли бійців на КПП біля Василькова, – УП
26 лютого 2022 , 02:57Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Російські військові розстріляли наших бійців на КПП біля Василькова Київської області. Вони спеціально переодяглися у форму нашої поліції та під'їхали на автомобілі з мигалками.
Російські диверсійно-розвідувальні групи використали для прикриття автомобіль та форму Нацполіції.
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Під'їхали в формі національної поліції України на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП. Відвернули увагу, а в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці,
– мовиться у повідомленні.
Зараз продовжується запеклий бій за аеродром.
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