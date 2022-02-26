Росіяни у формі поліції розстріляли бійців на КПП біля Василькова, – УП

Російські військові розстріляли наших бійців на КПП біля Василькова Київської області. Вони спеціально переодяглися у форму нашої поліції та під'їхали на автомобілі з мигалками.

Російські диверсійно-розвідувальні групи використали для прикриття автомобіль та форму Нацполіції.

Важливо У Києві знову чути вибухи

Під'їхали в формі національної поліції України на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП. Відвернули увагу, а в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці,

– мовиться у повідомленні.

Зараз продовжується запеклий бій за аеродром.

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