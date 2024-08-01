Намагаються сформувати "ударний кулак": Андрющенко припустив, куди планує тиснути Росія

Ворог накопичує сили, аби рушити на Вугледарський напрямок. Спостерігаючи за активністю росіян, щонайменше їм знадобиться ще 2 тижні, щоб сформувати "ударний кулак" й почати здійснювати тиск.

Про це в етері 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що до таких намірів російської армії варто ставитися серйозно.

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Росіяни змінили тактику

Андрющенко підкреслив, що окупанти змінили тактику й намагаються створювати загрози в оточенні, іноді успішно, іноді не дуже. З його слів, тактику, яку вони "відкатали" в Авдіївці, достатньо активно використовують на півночі Донецької області.

"Можливо, це буде й у Вугледарі, але з ширшим кутом. Дуже активні бойові дії на Курахівському напрямку, а з Курахового легко потім спускатися на Вугледар, створюючи загрозу. От в цей час в них буде потреба в Запорізькому напрямку, бо з Розівки зручно підійматися на північ та виходити теж на Вугледарський напрямок", – озвучив радник міського голови Маріуполя.

Окупанти формують "ударний кулак"

Сьогодні російська армія намагається сформувати ударний підрозділ в районі Розівки й Пологів Запорізької області.

Все, що йде на Розівку й Пологи, заходить з Росії, це колони з підрозділами, нормально укомплектовані, в них нова форма й вантажівки, вони не з поля бою. Одночасно з цим з лінії фронту росіяни виводять підрозділи, які доукомплектовуються з агломерації Маріуполя й Бердянська, там вже техніка з фронту,

– озвучив Андрющенко.

Це, на погляд Андрющенка, вказує на те, що до формування ресурсу на Запорізькому напрямку росіяни ставляться серйозніше, ніж до поточного відновлення сил на півночі Донецької області.