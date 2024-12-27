Ситуація непроста, – у Силах оборони Півдня розповіли про дії росіян на островах Дніпра

Російське угруповання на Херсонщині не припиняє спроб форсувати річку Дніпро. Це завдання дуже важке, адже Сили оборони на правобережжі помічають будь-які рухи ворога.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що противник щодня здійснює по кілька спроб штурму. В гирлі Дніпра є чимало островів, які перебувають під контролем України та які окупанти хочуть захопити.

Дивіться також Росіяни на Херсонщині стали активнішими: в ОВА розповіли про постійні спроби ДРГ закріпитися

Що відбувається на лівобережжі

"Ситуація на Придніпровському напрямку доволі непроста, адже противник не припиняє артилерійських обстрілів, ударів по правому берегу дронами, реактивними системами залпового вогню, авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб і некерованих авіаційних ракет", – розповів Владислав Волошин.

Противник намагається захопити невеликий плацдарм на правобережжі, щоб здійснювати вогневий вплив на наші сили, на населені пункти, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Окрім цього, хоче тримати під контролем певні протоки, річище Дніпра – основну течію, яка там є.

За останній час найбільше таких дій ворог провів на острів Козацький, який є одним із найбільших островів за площею у гирлі Дніпра. Крім того, ворог намагається висадитись на острів Великий Потьомкін та Забич. На півдні проводять пошуково-розвідувальні дії в найвужчому місці Дніпра – біля Антонівських мостів.

Чи реально форсувати Дніпро

Найперше варто чітко зрозуміти, що маємо на увазі під словом "форсувати". Якщо мовиться про те, щоб лише переплисти річку – це одна справа. Зовсім інше завдання полягає в тому, щоб здійснити форсування великими силами, закріпитися і далі продовжувати бойові дії.

Сили оборони України знищують всі російські групи ще на початку їхнього руху. За день таких штурмів відбувається від 5 до 7. Але як тільки окупанти сідають у човни, по них починають працювати.

Щодо великого форсування, то це досить серйозна операція, яка потребує чималих сил і засобів. Приховати від сучасних засобів розвідки таке велике скупчення, перекидання в район зосередження – просто неможливо,

– наголосив речник Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, ворожі диверсійні групи щодня намагаються форсувати Дніпро. Одна з таких спроб була 20 грудня в районі Антонівського мосту. Окупанти були змушені відійти з втратами, не подолавши й половини шляху.