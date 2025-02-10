Як погода допомагає стримувати ворога біля річки Оскіл: розповіли в ОСУВ "Хортиця"

Окупанти продовжують намагатися перейти річку Оскіл у Харківській області. Але тепла погода цієї зими заважає планам росіян.

Через відсутність льоду вони використовують малі плавзасоби, фактично гумові човни. Про це розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Харківщині

За словами Трегубова, швидка річка Оскіл не промерзає через характерні наразі заморозки. Тож перетнути її, зокрема на бронетранспортері, нині неможливо. Натомість малий плавзасіб здатен помістити лише бойову групу.

Перепливши Оскіл, окупанти засідають у лісосмугах і чекають підкріплення. Лише після накопичення "відносної потуги" ворог намагається атакувати населені пункти.

Сили оборони насамперед уражають російські плавзасоби за допомогою дронів. Після висадки груп – їх б'ють переважно скидами з БпЛА. Це супроводжується й прильотами з підконтрольних Росії територій за Осколом.

Подібне протистояння відбувається вже декілька місяців, зокрема, біля селищ Дворічна й Терни.

Раніше захисники вже повідомляли про систематичні намагання противника перетнути річку поблизу Дворічної. На гумових човнах на правий берег переправляється від 2 до 8 осіб.