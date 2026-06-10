Про це 24 Каналу розповів оператор дронів 23 окремої механізованої бригади з Нової Зеландії Кейсон "Ківі" Вокер, зауваживши, що серед окупантів людські життя є фактично пустим місцем. Люди в Україні – це критично важливий ресурс. А в Росії на людей байдуже.

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Шокуючі дії росіян на фронті

Одного разу побратим Вокера підійшов до нього і сказав, що у російській армії, мабуть, справи дуже погані, якщо вони передають українським військовим "виконання страт".

І це справді так, іноді вони прив'язують своїх солдатів до дерева і чекають, поки один із наших дронів по них вдарить,

– наголосив він.

Ба більше, росіяни залишають своїх солдатів без їжі та води, а на полі бою женуть своїх людей через мінні поля фактично на вірну смерть. Вони це роблять попри те, що знають, що їх побачать українські дрони.

Вокер про дикі дії росіян: дивіться відео

Однак такі випадки – це ще не повний абсурд. Вокер пригадав, як одного разу він з побратимами шукали їхній розвідувальний дрон Mavic, бо планували штурм. Бійці збирали розвіддані на одній з позицій і в цей час по маленькій ґрунтовій дорозі йшла група російських солдатів.

Поки ми спостерігали за ними, український FPV-дрон влучив у них і знищив двох. І був ще один, який замість того, щоб допомогти пораненому товаришу, прикурив сигарету від тіла свого побратима, яке горіло,

– розповів він.

Вокер зауважив, що він би не повірив у таку історію, якби не побачив її на власні очі. В цей момент він дивився і не міг підібрати слів.

До речі, раніше полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів, що російська армія завжди відрізнялась особливою жорстокістю. Є підтверджені навіть випадки канібалізму серед окупантів на фронті.