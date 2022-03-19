Росіяни готують інформаційну провокацію на Луганщині, – Гайдай

Російські окупанти зазнають нищівних втрат на полі бою, тому вони намагаються виграти хоч інформаційну війну, наповнюючи соцмережі різноманітними фейками. Зокрема, вороги розповсюджують інформацію про жителів Луганщини, які буцімто евакуювалися на тимчасово окуповані території.

Мирні жителі нібито виїхали із Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Гайдай зазначив, що рашисти розповсюджують інформацію, що 19 березня вони евакуювали до окупованого Луганська українців з Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська. Мовиться буцімто про 350 людей. Загарбники вимагають у жителів тимчасово окупованих територій збирати гумдопомогу.

Примусово! На установи прийшли розпорядження фейкових адміністрацій, що працівники обов'язково мають щось принести для "біженців". Це не правда! Жодної людини з українських Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська не могли виїхати на окуповану територію!,

– додав голова ОВА.

Гайдай наголосив, що ці міста контролює українська влада. Вивезти звідти людей окупанти не змогли б, адже їм не дозволили б ЗСУ. Водночас самі мирні жителі нікуди б не поїхали, бо Луганщина – це Україна.

"Їхати до вбивць?! Кого Ви тримаєте за дурнів?! Евакуюватися через вас і їхати до вас?! Хворі. Тупі. Нелогічні. Всі наші вже в безпеці, вирушають на захід країни!", – зауважив Гайдай.

Він наголосив, що рашистам вірити не потрібно.



Вороги поширюють черговий фейк / Фото Луганської ОВА.

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