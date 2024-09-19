Готують провокації: росіяни мінують дамби навколо Бєлгорода

Росіяни замінували дамби у Бєлгородській області. Це може свідчити про ймовірність підготовки провокацій або плану на випадок просування Збройних Сил України.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев. Також подібні дії окупантів можуть містити й пропаганду для власне самих росіян.

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Росіяни готують провокації біля Бєлгорода

Як розповів Саранцев, росіяни не лише активно будують оборонні фортифікації навколо Бєлгорода, а й активно мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення. Пізніше вони можуть це використати, аби звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках.

Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє - якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити й те, що Росія готує провокації на гідротехнічних спорудах,

– запевнив він.

За його словами, подібні дії можуть бути використані для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем та уточнив, що підрив дамб може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.

До слова, на залізничній дорозі в Бєлгородській області невідомі особи здійснили диверсію. З рейок зійшли локомотив і вагони вантажного потяга. За повідомленнями кремлівських інформаційних ресурсів, нібито немає постраждалих.