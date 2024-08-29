Є ознаки, що Росія готує ядерну провокацію з АЕС: у РНБО розповіли, як запобігти цьому
Джерело:Андрій Коваленко
Наразі є всі ознаки того, що Росія методично готує ядерну провокацію на АЕС. Однак цьому можна запобігти, зокрема й за участі МАГАТЕ.
Про це розповів голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, в МАГАТЕ заявили про те, що під час атаки 26 серпня Росія намагалася порушити роботу українських АЕС. Під час цієї атаки 4 українські енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.
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Як можна запобігти провокації окупантів
Андрій Коваленко наголосив, що Росія методично готує ядерну провокацію з АЕС і про це варто говорити. Однак поки що росіяни не знають, як інформаційно та дипломатично переконати світ у власній правоті після провокації.
Всі ознаки підготовки цього сценарію вже є. І навіть намагається використати МАГАТЕ, викрививши їх візит на Курську АЕС,
– написав голова ЦПД.
Водночас Коваленко зазначив, що цьому можна запобігти, зокрема і за участі МАГАТЕ. В ЦПД вважають, що моніторинг ситуації на українських АЕС, зокрема під час російських обстрілів, в режимі реального часу суттєво допоміг би.
Андрій Коваленко також підкреслив, що йдеться про питання не тільки України, але і Європи.
Україна ж не несе загрози Курській АЕС,
– зазначили в ЦПД.
До слова, раніше стало відомо, що влада Курської області обмежила в'їзд до міста Курчатов, де розміщена Курська АЕС. На дорогах до населеного пункту встановлять блокпости.