Ворог готується до наступу на цьому напрямку, – Євлаш про ситуацію біля Куп'янська

На Куп'янському напрямку ворог готується до наступальних дій. Зокрема, Сили оборони фіксують збільшення авіаційних ударів на цій ділянці фронту.

Лише протягом минулої доби росіяни 21 раз застосували штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Куп'янському напрямку

Євлаш заявив, що про підготовку до наступальних операцій свідчить збільшення застосування авіаударів. Минулої доби найбільше атак з авіації противника прийшлося поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва.

Крім того, ворог постійно обстрілює позиції українських військових. Протягом доби зафіксовано 517 обстрілів, відбулося 2 бойових зіткнення.

Зараз противник потихеньку починає відновлювати свої бойові зіткнення на цьому напрямку. Раніше ми фіксували затишшя – ворог укріплював свої фортифікаційні споруди. Зараз у бій долучається і 25 загальновійськова армія. Проте ми фіксуємо, що вони мають проблеми і з тренуванням військовослужбовців, які зараз беруть учать у бойових діях на Лимано-Куп'янському напрямку, і з забезпеченням техніки й особовим складом,

– повідомив Євлаш.

Разом з тим, ЗСУ продовжують завдати значних втрат окупантам на цій ділянці фронту. Зокрема, протягом доби знищили 22 одиниці техніки, серед яких:

1 танк,

3 бойові броньовані машини (БТР-80 і БМП-1),

1 гаубиця "Мста-Б",

4 гаубиці Д-30,

1 артилерійська установка 2С7 "Піон",

3 БпЛА різних типів,

5 автомобілів, якими ворог перевозив особовий склад.

Росіяни намагаються прорвати оборону біля Куп'янська

Російські загарбники 24 вересня тричі намагалися прорвати оборону на Лимансько-Куп'янському напрямку. Як повідомив Ілля Євлаш, ворог намагався це зробити в районі Берестового та Лоскутівки.

"Без успіху. Наші захисники відбили усі три намагання", – наголосив Євлаш.

Він підкреслив, що Сили оборони підготувалися до можливих наступальних дій ворога поблизу Куп'янська. Протягом "затишшя" ЗСУ вели всі необхідні заходи для убезпечення від прориву противника – встановлювали мінно-інженерні та мінно-вибухові загородження.