Росіяни готуються до нових масованих ударів, звертайте увагу на тривоги, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових масованих атак по Україні. Він закликав українців реагувати на повітряні тривоги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення глави держави.

Коли Росія може атакувати Україну?

Зеленський попередив українців, що Росія готується до нових атак.

Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам,

– заявив він, зазначивши, що постачання недостатньо.

Президент зауважив, що Україна намагається прискорювати цей процес. Однак наголосив на важливості того, щоб партнери нас чули.

Зеленський також додав, що багато робиться зараз на рівні Міноборони, але закликав громадян уважно ставитися до повітряних тривог та допомагати тим, хто поруч.

Окрім цього, він заявив, що МВС розгортає більшу кількість пунктів незламності, а уряд працює з енергокомпаніями та партнерами, щоб було більше обладнання та резервів. Глава держави заявив, що ситуацію в Україні важливо не замовчувати та посилити тиск на країну-агресорку Росію, адже лише так можна завершити війну.