Росіяни готуються до кругової оборони Маріуполя: у ГУР вказали на важливу деталь

Російські окупанти чудово розуміють, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово захоплених територіях. Контрнаступ ЗСУ панічно лякає ворога. Окупанти вже почали готуватися до кругової оборони Маріуполя.

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України – розповів деталі в інтерв'ю телеканалу "Київ", інформує 24 Канал. Він наголосив, що окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя та інших міст.

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Вони (окупанти – 24 Канал) готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони. Маріуполь – це потужна економічна зона, де можна сховати зброю, складувати боєприпаси та інше військово-технічне майно,

– наголосив Скібіцький.

Російські загарбники намагаються використати портову інфраструктуру окупованого міста для переміщення вантажів. Зокрема, й військового призначення.

Також російські окупанти продовжують знищувати місто. Зокрема, "Азовсталь", яку героїчно обороняли українські захисники та захисниці. Окупанти перетворюють "Азовсталь" на брухт та водночас намагаються використати її сховища як логістичну базу. Жодної логіки у діях окупантів немає.

Українські захисники та захисниці звільнять місто, і разом з українським прапором туди повернеться безпека для місцевих жителів.