Росіяни на Херсонщині готуються до штурму та очікують великих втрат, – "Атеш"

Ситуація на фронті складна, росіяни намагаються захопити нові території та повернути вже втрачені раніше. Зокрема, нещодавно стало відомо про можливі плани штурмувати наші позиції на Херсонщині.

Окупанти на Херсонщині готуються до штурму та очікують великих втрат. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Атеш".

Дивіться також У Зеленського заінтригували позитивними новинами від ЗСУ в Курській області

Росіяни отримали інструкції

Агент руху "Атеш" із 1218-го мотострілецького полку Росії розповів, що командування готується до штурмових дій. Він також зазначив, що вони готові до значних втрат особового складу.

За його словами, всім військовослужбовцям видали інструкцію, згідно з якою необхідно написати свої дані (ПІБ, особистий номер, дата народження) на папірці та помістити її у гільзу, яку потрібно постійно носити з собою.

Це потрібно для спрощеної ідентифікації у разі поранення чи смерті.

Відомо, що цей підрозділ створили вже після початку повномасштабного вторгнення. Він здебільшого складається із мобілізованих.

"Атеш" закликає росіян приєднуватись до них та чинити опір.