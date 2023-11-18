Росіяни готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку

Наразі у ворожого війська триває процес накопичення механізованої складової. Виразно про підготовку до третьої хвилі наступу на Авдіївку говорить перекидання 239 танкового полку 90 танкової дивізії.

Що планують росіяни і яка ймовірність реалізації цього

Прогнозовано російські окупанти намагатимуться у межах цієї хвилі наступу вийти на правий бік залізниці, закріпитися та розвинути наступ у напрямку та з подальшою окупацією села Степове.

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Це дозволить їм взяти під вогневий контроль трасу 0542 та почати рух у її напрямку та Бердичі. Також російські військові намагатимуться прорватися у промзону Коксохіму.

Очевидно, що з Водяного окупанти будуть рухатися на Північне з метою його захоплення та встановлення вогневого контролю над 0542. Далі, ймовірно, вони рухатимуться на Тоненьке.

Думаю, що російське командування більш адекватно зараз сприймає свої можливості, а тому, фізичне перерізані 0542 та оточення Авдіївки планують на 4 хвилю наступу. Її можуть запланувати вже на початок грудня.

Два важливі моменти:

перший – якщо це очевидно мені, то це ще більше очевидно й командуванню Сил оборон України, а тому, третя хвиля наступу російських окупантів не стане несподіванкою;

другий – усе вищесказане мало бути реалізовано ворогом ще 10 жовтня, під час першого наступу окупантів двома ешелонами. Однак оточення Авдіївки за добу змінилося на "б'ємося чолом об паркан Коксохіму другий місяць".

А тому, наскільки б похмурим не видавався описаний вище сценарій, ще не факт, що російські військові зможуть його повністю реалізувати.