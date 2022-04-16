Росіяни готуються запустити новий діпфейк Зеленського про Маріуполь

Російські пропагандисти дуже люблять маніпулювати та використовувати фейки. Стало відомо, що вони готують новий діпфейк з Зеленським. Він нібито говоритиме про Маріуполь.

За наявною інформацією, найближчим часом окупанти готуються запустити новий діпфейк з президентом Володимиром Зеленським.

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У рамках цієї російської спецоперації хочуть створити враження, що президент скаже своє негативне ставлення до українських міст, зокрема Маріуполя.

"Будьте пильні та довіряйте інформації лише з перевірених джерел", – додали в Центрі.

Що таке діпфейк Це технологія штучно створених відео, де фактично, "переносять" обличчя однієї людини на відео з іншою. Для цього збираються сотні годин відео з потрібною особою, а вже нейромережі генерують потрібне зображення.

Росія вже використовувала діпфейк у війні

У середині березня росіяни оприлюднили фіктивну "заяву президента Володимира Зеленського", в якій він нібито закликав українців припинити боротьбу та скласти зброю. Його активно розганяли проросійські телеграм-канали та окремі ресурси, які були зламані хакерами.

До слова, радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко розповів, навіщо Росія розганяє фейк про те, що Україна хоче завдати удар по її території. За його словами, на це є дві причини. Також політик продемонстрував перехоплену розмову СБУ.

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