Росіяни готуються звозити до Бердянська боєприпаси під виглядом "гуманітарки"
21 березня 2022 , 19:13Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни можуть везти у Запорізьку область так звані "гуманітарні конвої", в яких ховатимуть боєприпаси. Вантажівки будуть стягувати до Бердянська.
Так, окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ.
Важливо Прокуратура розпочала провадження проти чоловіка, який оголосив себе "мером" Бердянська
Таке вже було на Донеччині
Такі вантажівки використовували для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані Донецьку та Луганську області. Тому це може свідчити про наміри окупантів організувати "гумконвої" до Запорізької області.
До речі – Росіяни грабують магазини на Херсонщині: