Росіяни продовжують грабувати Херсонщину, вивезли всю лікарню з Нової Каховки: звіт ОК "Південь"

Російські окупанти чинять воєнні злочини на Херсонщині – загарбники продовжують грабувати. З лікарні Нової Каховки вивезли фактично усе медичне обладнання.

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня стабільно напружена.

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В Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня. Все медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезено в напрямку тимчасово окупованої території Криму,

– йдеться у зведенні.

В командуванні зазначили, що російські війська також продовжують примусову евакуацію українців, зокрема примусово вивозили населення з Новокиївки.

Також людей на деокупованих територіях просять зберігати пильність, у рамках стабілізаційних заходів збільшилась кількість виявлень колаборантів та посіпак окупаційної влади. Як уточнили в командуванні, є випадки, коли колаборанти намагалися "перефарбуватися", але місцеві мешканці добре пам'ятають кожного.

Ворог атакує з правого берега

З метою уточнення положення позицій ЗСУ та корегування вогню артилерії російські вояки застосовують безпілотну аеророзвідку.

Окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон,

– наголосили в ОК "Південь".

Відомо, що внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

Уточнюють, що ворог з РСЗВ вдарив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Минулося без постраждалих.

Підтверджені втрати ворога. У командуванні зазначили, що підбиття підсумків втрат ворога наразі ускладнено через віддаленість місць влучань.

Точно відомо про влучання у радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та знищення бойової броньованої машини в районі Голої Пристані. Решта – потребує уточнення.

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Ситуація в морі

За даними ОК "Південь", у Чорному морі продовжують діяти зернові коридори згідно з планом Стамбульського координаційного центру.

Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".

Однак, у командуванні нагадали, що зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і власне статись пуск ракет.