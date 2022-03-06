Росіяни хочуть дійти до катастрофічної ситуації, щоб їм прийшли на поклін, – радник глави МВС
Українська сторона робить усе можливе, аби організувати гуманітарні коридори. Однак 5 березня ворог вчергове зірвав домовленості.
Це дрібна помста підлих ворогів, за те, що їм не здались у перший день. Про це в ефірі 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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Як він зауважив, росіяни спочатку нібито йдуть на переговори, а потім відмовляються. Окупанти заявляють, нібито це Україна зірвала гуманітарні коридори.
Позиція їх дуже проста: довести до майже катастрофічної, щоб до них пішли на поклін. Тобто єдина мотивація – довест и ситуацію до такої, що "гірше не буває",
– наголосив Денисенко.
Вадим Денисенко прокоментував зірвання гуманітарних коридорів: дивіться відео
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