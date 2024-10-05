Окупанти штурмують Селидове: військовий відповів, чи є в місті ворожі солдати

Російські пропагандисти неодноразово заявляли про те, що Селидове перейшло під контроль окупантів. Втім, ці заяви не відповідають дійсності.

Місто повністю перебуває під контролем українських сил. Про це Олександр Рясний розповів в інтерв'ю Radio NV.

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Яка ситуація в Селидовому

Багато платформ Росії вкидають інформацію, що начебто Селидове вже під їхнім контролем, начебто якісь підрозділи знаходяться в самому населеному пункті. Це інформація фейкова. Селидове повністю під контролем наших сил, а сил противника в населеному пункті немає,

– каже Рясний.

Український військовий розповів, що спочатку росіяни намагалися захопити Селидове "в лоб зі сходу", але їх зупинили. Наразі, за його словами, окупанти застосовують тактику малих штурмових груп, підкріплених бронетехнікою, намагаючись охопити місто з флангів.

"Частково мають успіх на деяких ділянках. І, на жаль, не можемо виключити загрози того, що вони охоплять населений пункт. Загроза оточення, на жаль, вона є. Але вже протягом місяця вона є", – повідомив військовий.

Він додав, що противник отримує потужну відсіч з усього наявного озброєння. Він зазначив, що всі потуги окупантів "будуть стримуватися", а українські захисники докладають максимум зусиль, щоб не допустити захоплення міста.

Рясний пояснив, що мова йде про оперативне оточення – російські сили намагаються перерізати всі логістичні шляхи та утримувати їх під вогневим контролем за допомогою артилерії, дронів та інших засобів, щоб максимально ускладнити логістику, підвіз особового складу та боєприпасів Силам оборони.