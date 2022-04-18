Росіяни хочуть "подарувати" Донбас своєму фюреру вже до Великодня, – Данілов

Наразі російські війська намагаються йти в контрнаступ у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Раніше про це заявив глава української розвідки Кирило Буданов, згодом це підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.

Наразі крайня межа для російських окупантів – 24 квітня. Про це Данілов заявив в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми Битва почалася, – Данілов про те, як Росія намагається іти в наступ на сході України

Росіяни намагаються отримати хоч якусь "перемогу", і чомусь завжди намагаються встигнути до свят. Раніше повідомлялося, що ворог хоче захопити Донбас до 9 – 10 травня, але насправді Росія сильно поспішає.

Окупанти хочуть зробити "подарунок" своєму фюреру до Великодня

Вони вже до Великодня ставлять (хоч не знаю, який стосунок вони мають до Бога), але вони ставлять таке собі завдання – отримати повністю Донецьку і Луганську області, зробивши такий "подарунок" своєму фюреру,

– сказав Данілов.

Він погодився з Будановим, що окупантам навряд чи це вдасться. За словами секретаря РНБО, Збройні Сили України відважно обороняються, а коли потрібно – виходять у контратаки.

Ми свої землі віддавати не будемо! Чи це маленьке містечко, чи велике місто – це для нас рідна земля,

– додав він.

Важливо – окупанти почали наступ на Сході: дивіться відео