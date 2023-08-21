Хочуть реваншу й відволікти ЗСУ: в Міноборони розповіли про плани росіян щодо Харківщини

В Міноборони назвали ситуацію на Лиманському та Куп'янському напрямках дуже складною. Куп'янськ потерпає від серйозних обстрілів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала в етері телемарафону, що Сили оборони зупиняють ворога. Однак цей процес доволі складний, передає 24 Канал.

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Яку задачу поставили росіяни

Заступниця Олексія Резнікова повідомила, що російські окупанти хочуть вийти на кордони Донецької області. Також вони прагнуть реваншу на Харківщині. Загарбники намагаються знову захопити ті території у Харківській області, які наші захисники звільнили восени 2022 року.

Крім того, вони (росіяни – 24 Канал) з великою ймовірністю хочуть відволікти наші сили від успішного наступу на Бахмутському напрямку. Щоб ми не могли сили концентрувати там, а змушені були їх розпорошувати по різних напрямках, де вони посилюються,

– пояснила Маляр.

Вона зазначила, що це загострення було вже майже 2 тижні. ЗСУ дуже потужно там знищили ворожі сили. За її словами, може здатися, що кількість обстрілів та боїв начебто зменшилася, але насправді це не означає, що росіяни відмовилися від своїх планів. Наразі вони перегруповуються, підтягують нові війська та збираються знову робити спроби наступу. Вони в окупантів невдалі, але бої йдуть дуже запеклі.

Інші заяви заступниці міністра оборони