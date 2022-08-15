російські окупанти хочуть стратити ще 3 іноземців-захисників України

росіяни не зважають на жодні міжнародні закони та правила. Сподіваючись на безкарність, вони відкрито погрожують смертною карою полоненим іноземцям.

російські окупанти не дотримуються жодних визнаних міжнародних норм та правил війни щодо поводження з полоненими. Вони дозволяють собі не просто катувати та вбивати полонених, а й публічно погрожувати їм смертною карою.

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У так званій "ДНР" іноземцям погрожують смертною карою

У полон російських окупантів потрапили кілька бійців іноземного батальйону. Ворог вирішив не просто оголосити їх "найманцями", а й лякати смертною карою.

Із повідомлень пропагандистів відомо, що так званий "верховний суд" квазіреспубліки "днр" буде судити шведа Матіаса Густавссона, хорвата Векослава Пребіга та трьох британців: Джона Хардінга, Ендрю Хілла та Ділана Гіла. Бойовики заявляють, що Густавссону, Пребігу та Хардінгу загрожує смертна кара.

Нагадаємо, раніше "верховний суд" так званої "днр" приговорив до смертної кари британців Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також марокканця Брагіма Саадуна. "Суд" бойовиків постановив, що смертна кара має бути виконана шляхом розстрілу.

Раніше в квазіреспубліці "днр" смертний вирок виносили трьом воїнам ЗСУ, але вирок не був виконаний через те, що не у "законах" квазіреспубліки не було прописано, як саме це зробити.

Підсумки "суду"

Жоден із 5 підсудних не визнав своєї вини у "суді" так званої "днр". Пропагандисти повідомляють, що його наступне "засідання" відбудеться у жовтні.

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