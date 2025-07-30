Росіяни намагаються вийти на адміністративні межі Дніпропетровської області. Утім військового сенсу в цьому немає жодного.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що у прагненні росіян вийти на адміністративні межі Дніпропетровщини є один нюанс.

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Для чого росіянам вихід на Дніпропетровщину?

Грабський зазначив, що росіяни бажають доповідати про успіхи та перемоги, здійснювати піар-ходи. Тут є ще додатковий інструмент, який можна назвати окозамилюванням. Тобто, коли росіяни говорять про те, що вони просуваються, досягають результатів.

Вони заявляють, що вийшли на кордони з Дніпропетровською областю, це має виключно внутрішній ефект для споживання в Росії. З військової точки зори нині це не має жодного сенсу. Якщо Росія навіть зайде на територію Дніпропетровської області, то що буде далі,

– зауважив військовий експерт.

Він продовжив, що подальше просування вперед на Дніпро чи, наприклад, на Павлоград, чи напрямок на Запоріжжя, чи транзитний на Покровськ через Дніпропетровську область, потребуватиме зосередження дуже великої кількості військ.

У чому складність просувань на Дніпропетровщині?

За словами військового експерта, на Дніпропетровщині відкрита територія, тобто військам важче ховатись. Аби просуватись, їх треба більше. Тоді ворог має відмовитись від просувань у Донецькій області. Цього Росія собі категорично не може дозволити.

"Відповідно до цього ми робимо висновок, що такі дії з виключно військової точки зору мають один сенс. Вони утримують певні контингенти українських військ, які прикривають цей напрямок від можливого перекидання цих контингентів на більш гарячі ділянки фронту", – наголосив Грабський.

Він додав, що це відповідає військовій логіці проведення операцій. Утім не більше того.