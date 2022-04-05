Росіяни хочуть встановити повний контроль над Донбасом і покращити ситуацію на Півдні, – Генштаб

У Генштабі Збройних Сил України зазначили, що російські загарбники хочуть встановити повний контроль над Донбасом. Крім того, ворог прагне покращити своє становище на Півдні.

Українські військові розповіли про ситуацію в Україні 5 квітня, станом на 18:00, зокрема щодо того, якими є наміри російських загарбників.

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Росіяни хочуть повного контролю на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що тривають заходи з перегрупування військ Росії.

Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей,

– наголосили там.

Крім того, ворог намагається покращити становище підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що росіяни основні зусилля на Донбасі кидають, аби взяти під контроль райони Попасної та Рубіжного, встановити повний контроль над Маріуполем, підготувати наступальні дії в районі Золотої Ниви.

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