Росіяни в агонії шукають заміну Авдіївці

У районі Авдіївки останніми днями відбувається цікаве явище на більшості напрямках атак.

Найбоєздатніші російські підрозділи взагалі не активні

Окупанти застосовують переважно підрозділи зі складу 1 армійського корпусу (так званого "ДНР"). Своєю чергою, регуляри, яких у районі Авдіївки більшість і вони набагато боєздатніші, не так часто беруть участь у бойових діях.

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Наприклад, у районі Веселого використовують виключно "тушки" зі складу 114 ОМСБр. Та ж 114 ОМСБр за підтримки 1454 мотострілецького полку 1 армійського корпусу вела штурмові дії у напрямку Кам'янка, Авдіївка, Каштанове, Мінеральне. Ця ж бригада оперує в районі Коксохіму.

Російські регуляри відзначаються в районі Водяного. Мовиться про 55 та 74 ОМСБр 41 загальновійськової армії, але в основному на забій там йдуть "тушки" 1 ОМСБр 1 АК. У районі Славне – Новомихайлівка відсвічує 39 ОМСБр 68 АК, а в Луганське – Новомихайлівка – 255 мотострілецький полк 20 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії.

При цьому найбільш боєздатні 15, 21, 30 ОМСБр 2 загальновійськової армії не виявляють особливої активності. Хіба що в районі Степового виринула 30 ОМСБр і те, без особливого розмаху на широку ногу. Аналогічно і 239 танковий полк 90 танкової дивізії сидить нижче за траву, тихіше за воду.

Третя хвиля наступу на Авдіївку може відбутися найближчим часом

Власне, про що це все говорить? Ведеться ретельне перегрупування та доукомплектація підрозділів після божевільних, самогубних хвиль наступу. Причому підготовка ґрунтовна з урахуванням відомого потенціалу, зібраного окупантами за останній місяць в Авдіївці та того, що останні тижні застосовується переважно піхотна складова 1 АК, з обмеженим залученням механізованої компоненти.

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Відповідно, третя хвиля наступу, значно потужніша за попередні дві, може відбутися до кінця грудня, вже протягом найближчих тижнів – двох.

Це цілком логічно з урахуванням відомих дедлайнів взяття Авдіївки, встановлених російським командуванням:

перший – до Нового року;

другий – до проведення так званих виборів так званого президента Росії.

У зв'язку з цим, на себе звертає увагу і надмірна активізація росіян по всій східній лінії фронту. Лимансько-Куп'янська вісь, Бахмут, Авдіївка, сама собою як зрозуміле, Мар'їнка, а також, більш ніж впевнений, незабаром почнеться підвищена активізація російських військ в районі Вугледара.

У певному сенсі вся ця активізація не має якогось глобального тактичного, і тим більше стратегічного сенсу. Сенс всього кривавого перформансу – реалізація плану "Б", на випадок провалу окупації Авдіївки до виборів у Росії.

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Річ у тому, що вороже командування на випадок провалу окупації Авдіївки до виборів, тобто крайнього дедлайну, за невиконання якого можуть полетіти голови, вирішило випробувати успіх на інших напрямках як запасний варіант. Чи вдасться захопити Мар'їнку? Чим не альтернатива Авдіївці? Або Вугледар? Повернути під контроль росіян Кліщіївку чи Андріївку? Захопити Синьківку та обіцяти росіянам захопити Куп'янськ, а звідти і до Харкова близько!

Тобто замість економії сил через високі втрати в районі Авдіївки, вороже командування обрало варіант розосередження та витрати ресурсу скрізь, де воно бачить перспективу щось урвати.

У цілому це виснаження їх ресурсу, розосередження по дуже широкому фронту, без певного результату, але головне навіть не це. Головне те, що вони самі не вірять, що їм вдасться в короткостроковій перспективі окупувати маленьке містечко, у якому сконцентровано кілька загальновійськових армій та понад 40 тисяч людського ресурсу.