Окупанти намагаються встановити контроль над Луганщиною: головне про ситуацію на фронті

російські загарбники надалі хочуть повністю захопити Луганську область. Вони переміщують туди ще більше своїх підрозділів.

Ситуація на Донбасі залишається найскладнішою порівняно з іншими регіонами. Про це свідчить ранкове зведення Генерального штабу 7 липня.

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росіяни хочуть захопити Луганщину й далі обстрілюють Донбас

Ворог намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи,

– мовиться в повідомленні.

Загалом на Слов'янському напрямку ворог намагається вести штурмові дії. росіяни обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Долини, Курульки, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Чепеля.

На Краматорському напрямку ворог атакував зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки.

З артилерії загарбники гатили також на Бахмутському напрямку. Вони обстріляли райони Івано-Дар'ївки, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС. Окрім того, ворог завдав авіаудару неподалік Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти систематично обстрілюють позиції ЗСУ.

Ситуація на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках змін немає.

На Сіверському напрямку ворог утримує окремі підрозділи західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти обстріляли з артилерії та авіації райони Вовківки, Миропілля, Кіндратівки та Есмані Сумської області.

На Харківському напрямку загарбники атакували Слатине, Малу Данилівку, Руські Тишки, Веселе, Кутузівку, Пришиб та Гусарівку. Неподалік Шестакового росіяни дистанційно замінували автомобільні шляхи.

На Південнобузькому напрямку загарбники атакували Лиман, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне. В районі Добрянки ЗСУ майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу ворога.

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