Росіяни КАБами атакували Запорізьку область, є поранені та пошкодження

Ворог увечері 23 грудня атакував Запорізьку область. Уже відомо про поранену.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо про атаку на Запорізьку область 23 грудня

Селище Степногірськ розташоване у Василівському районі Запорізької області. Росіяни скинули туди два КАБи.

Внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий будинок – руйнувань завдала вибухова хвиля. Також загорівся одноповерховий будинок.

Поранено жінку. Їй уже надали необхідну допомогу.