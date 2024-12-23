Росіяни КАБами атакували Запорізьку область, є поранені та пошкодження
23 грудня 2024, 19:10Читать новость на русском
Ворог увечері 23 грудня атакував Запорізьку область. Уже відомо про поранену.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Що відомо про атаку на Запорізьку область 23 грудня
Селище Степногірськ розташоване у Василівському районі Запорізької області. Росіяни скинули туди два КАБи.
Внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий будинок – руйнувань завдала вибухова хвиля. Також загорівся одноповерховий будинок.
Поранено жінку. Їй уже надали необхідну допомогу.