Чи фіксується "перегрупування" окупантів на лівобережжі Херсонщини: у ЦНС відповіли

Російські пропагандисти 13 листопада заявили, що військові командування "Дніпро" буцімто перегруповуються на схід від річки Дніпро. Однак згодом окупанти спростували свої заяви.

У Центрі національного спротиву зазначили, що таким чином окупанти проводять інформаційну операцію проти України. Однак наразі жодного руху в Херсонській області не було зафіксовано.

До теми У Росії заявляли про "перекидання військ на схід від Дніпра": згодом вони відмовилися від слів

Чи перекинули росіяни своїх військових з Херсонської області

У центрі наголосили, що російські пропагандисти почали операцію що "переміщення військових з Херсонської області", щоб відволікти Сили Оборони від дій на фронті.

Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України,

– сказали у ЦНС.

Водночас там наголосили, що відхід росіян з Херсонської області лише справа часу, яку виконають українські захисники. Там назвали такі заяви російських пропагандистів "передчасним релізом".