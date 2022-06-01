Росіяни з Кінбурнської коси били "Градами" по Очакову: пошкодили іноземне судно

На Півдні України ситуація зіткнення з російськими вбивцями залишається напруженою. Окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині.

Про це розповіли 1 червня в оперативному командуванні "Південь". Зазначили, стримують ворога контрнаступом, тому росіяни обмежені в можливості просування й продовжують укріплювати загарбані рубежі.

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"Для корегування вогню та оцінювання результатів вогневого нальоту, противник двічі запускав безпілотники на Миколаївщині. А потім з Кінбурнської коси реактивними системами залпового вогню "Град" завдавав удар по Очакову", – зазначили у командуванні.

Наслідки обстрілу

Окупанти знищили в Очакові приватний житловий будинок. Крім цього, вони суттєво пошкодили портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, але її вдалось загасити. Наразі відомо, що одна людина отримала поранення.

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Інший обстріл

Також впродовж ночі росіяни обстріляли Широківську та Березнегуватську громади. Пошкодили житлові будинки, присадибні споруди та сільськогосподарську техніку. На жаль, загинула одна людина.

Ситуація на Півдні України

У Херсонській області відключили мобільний зв'язок українських операторів. Росіяни намагаються оформити мобільні карти кримського оператора. Вони хочуть отримати у людей паспортні дані, щоб фальсифікувати майбутній псевдореферендум.

Також на Херсонщині загарбники влаштовують провокації з перевдяганням. Окупанти мають форму Збройних Сил України. Вони одягаються в однострої та ходять по домівках жителів сіл Херсонщини, які окуповані, й розпитують, де зараз розташовуються росіяни. Людей, які вірять їм і розповідають про вороже військо, викрадають та вивозять в невідомому напрямку. З ними немає зв'язку.

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Що відбувається у Чорному морі

Ворожі кораблі у Чорному морі стоять на місці без змін. Проте міни окупантів постійно потрапляють на узбережжя Одещини. Зокрема, за 2 доби четверту морську небезпечну знахідку знайшли біля одного з пляжів області. Фахівці підірвали міну на безпечній відстані від суші у морі.

"Наголошуємо на дотриманні заходів безпеки та інформаційної гігієни, не піддавайтесь хибному інформаційному впливу, вчасно і правильно реагуйте на сигнали тривог, не наражайте себе на небезпеку, відвідуючи заборонені місця й об'єкти", – сказали у командуванні.

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