Росіяни кинули танк, який загруз у болоті: тепер він у розпорядженні піхотинців

11 березня 2022 , 21:16
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Джерело:

93 ОМБр "Холодний Яр"

Росіяни не змогли проїхати танком по українських полях і загрузнули. Втікаючи в паніці, під обстрілами українських військових, вони залишили абсолютно нову техніку.

"Трофейну" техніку використовуватимуть військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади.

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Тож, тепер танки є на озброєнні не лише у танкових підрозділів, а й у піхотинців. 

Російські танки не змогли проїхати по українських розпаханих полях і застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку,
– йдеться у повідомленні піхотинців. 

Підрозділ ЗСУ вже почав використовувати танки та буде застосовувати їх в зіткненнях проти ворога.

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Автор: Анастасія Лукашевська