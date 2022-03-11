Росіяни кинули танк, який загруз у болоті: тепер він у розпорядженні піхотинців
Джерело:93 ОМБр "Холодний Яр"
Росіяни не змогли проїхати танком по українських полях і загрузнули. Втікаючи в паніці, під обстрілами українських військових, вони залишили абсолютно нову техніку.
"Трофейну" техніку використовуватимуть військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади.
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Тож, тепер танки є на озброєнні не лише у танкових підрозділів, а й у піхотинців.
Російські танки не змогли проїхати по українських розпаханих полях і застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку,
– йдеться у повідомленні піхотинців.
Підрозділ ЗСУ вже почав використовувати танки та буде застосовувати їх в зіткненнях проти ворога.
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