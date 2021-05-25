Росіяни у Криму тренувалися відбивати напад із зенітним ракетним комплексом

Росія провела військові навчання в окупованому Криму. Використовували, зокрема, зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф".

Ворожа армія вчилася відбивати напад диверсантів умовного противника. Обстановку намагалися максимально наблизити до бойової.

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В рамках навчання з протиповітряної оборони росіяни:

відпрацювали заходи зі згортання позицій й передислокації під прикриттям зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С";

відбивали напад та знищували "противника", який у ході здійснення маршу нападав на військову колону з позиційного району;

тренувалися виявляти й брати на контроль та супровід контрольні цілі з подальшим знищенням, виконуючи електронні пуски;

Російське Міноборони повідомило, що у ході навчань з нападу диверсантів використовували холості боєприпаси й засоби імітації вибухівки.

Збір СБУ на Херсонщині

Раніше у травні Служба безпеки України провела штабний збір у Херсонській області. Там відпрацювали дії при можливому поширенні російської агресії.

У відомстві перевірили, чи готова Україна до практичних дій, якщо Росія задумає здійснити вглиб території країни. Збір організували за дорученням президента.

Його учасники відпрацювали протидію терористичним загрозам й розвідувально-підривній активності у прикордонних районах з окупованим Кримом.