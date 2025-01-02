Саботаж процвітає: окупанти почали масово нищити власну техніку на Херсонщині

В Херсонській області російські окупанти відзначають різке збільшення ламання техніки. Зокрема, водних засобів, таких як човни та гідроскутери.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш". Ймовірно, це є результатом навмисного саботажу, організованого самими російськими військовими.

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Для чого окупанти нищать власну техніку на Херсонщині

Агенти "Атеш" повідомляють, що у селищі Лазурне, Херсонської області росіяни скаржаться, що значно збільшилася кількість ламання техніки, яка прибуває на ремонтну базу. Зокрема, йдеться про водні засоби – човни та гідроскутери, які часто виходять з ладу, що спричиняє труднощі в проведенні військових операцій.

Росіяни пов’язують це з навмисним саботажем з боку своїх військовослужбовців.

Російські військові дедалі частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато хто з них свідомо ламає двигуни човнів,

– зазначають у "Атеш".

Цей саботаж значно ускладнює російським військовим використання техніки для форсування Дніпра. В результаті, техніка часто повертається на ремонт.