Росіяни на Донбасі будують оборонну "лінію Вагнера": який вона має вигляд – супутникові фото

Російські загарбники збудували майже двокілометрове укріплення на Луганщині. "Лінію Вагнера" помітили біля окупованого міста Гірське, що на Луганщині.

Це підтверджують нові супутникові знімки Maxar Technologies.

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На оприлюднених світлинах видно, що укріплення складається з чотирьох рядів цементних пірамід, які, як сподіваються росіяни, не дадуть українським танкам рухатися на Схід. За протитанковими укріпленнями розташована велика траншея.



Ворожі протитанкові укріплення на Луганщині / Фото Maxar

Додаткові супутникові знімки Європейського космічного агентства показують, що копання траншеї велося у 2 етапи:

перша частина траншеї була викопана 25 вересня;

друга частина – десь між 30 вересня та 5 жовтня.

ПВК "Вагнера" заклала 4 ряди протитанкових пірамід, сподіваючись, що вони зупинять потенційний наступ українських військових. Аналіз карти, проведений CNN, показав, що укріплення такої довжини може розтягнутися на 217 кілометрів. При цьому на супутникових знімках не видно жодних інших споруд уздовж можливої “лінії Вагнера”.

Навіть у самій Росії не вірять в оборонну лінію

За задумом окупантів, оборонна лінія простягнеться на десятки кілометрів на Луганщині. Хоча укріплення може допомогти захиститися від лобової атаки, ніщо не заважає українським силам просто обійти укріплення, які простяглися лише на 1,6 кілометра. Крім того, лінію оборони можна легко прорвати на вузькій ділянці.

В Українському інституті майбутнього раніше розповіли, що на Луганщині росіяни копають рівчаки механічним способом. Вони не дуже схожі на окопи, оскільки прямі, а не зигзагом, як у наших військових. Наші окопи такої форми захищають від того, якщо туди влучить снаряд, він уразить значно менше людей. Крім того, росіяни активно розставляють залізобетонні блоки.

Чому сповільнився контрнаступ ЗСУ на Луганщині

Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак констатував, що контрнаступ ЗСУ на Луганщині сповільнився. Однак не тому, що росіяни зводять якісь "надпотужні" захисні споруди, а через те, що наші військові шукають слабкі місця в обороні окупантів.

ЗСУ десь відвертають увагу росіян, десь вимотують, розраховують, що вони знімуть сили з одних напрямків, перекинуть на інші.

Як це було на Харківському напрямку, коли росіяни зняли велике число своїх військових, затягнули їх у Херсон, а наші тим часом прорвались у Харківській області. Це був дійсно класний трюк,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

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