Окупанти могли прорватися в Одеську область, але свій шанс втратили, – генерал Марченко
Джерело:"РБК-Україна"
росіяни мали шанс прорватися в Одеську область ще в березні. Проте окупанти втратили його.
Якщо раніше загарбники могли прорватися на Одещину, то зараз їм буде дуже складно. Про це розповів генерал-майор Дмитро Марченко 10 серпня.
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Окупанти планували прорив, але втратили можливість
Раніше російські загарбники хотіли обійти Миколаїв і через Вознесенськ прорвати оборону Одеської області. Станом на зараз в них зовсім інші настрої.
Вони зазнають великих втрат і в особовому складі, і в техніці. Вони вже морально дуже пошарпані і хочуть тікати,
– заявив Марченко.
Генерал-майор розповів, що з переговорів росіян з'ясовується, що вони вже замість пральних машин і мікрохвильовок почали шукати надувні матраци і гумові човни. Таким чином окупанти збираються тікати за Дніпро.
Загальні втрати ворога станом на ранок 10 серпня
- 42 800 російських окупантів;
- танків – 1832 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4076 (+10) одиниць;
- артилерійських систем – 971 (+7) одиниць;
- РСЗВ – 261 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 133 (+0) одиниць;
- літаків – 232 (+9) одиниць;
- гелікоптерів – 193 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),
- крилаті ракети – 185 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) одиниць;
- спеціальна техніка – 89 (+2).
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