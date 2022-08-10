Окупанти могли прорватися в Одеську область, але свій шанс втратили, – генерал Марченко

росіяни мали шанс прорватися в Одеську область ще в березні. Проте окупанти втратили його.

Якщо раніше загарбники могли прорватися на Одещину, то зараз їм буде дуже складно. Про це розповів генерал-майор Дмитро Марченко 10 серпня.

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Окупанти планували прорив, але втратили можливість

Раніше російські загарбники хотіли обійти Миколаїв і через Вознесенськ прорвати оборону Одеської області. Станом на зараз в них зовсім інші настрої.

Вони зазнають великих втрат і в особовому складі, і в техніці. Вони вже морально дуже пошарпані і хочуть тікати,

– заявив Марченко.

Генерал-майор розповів, що з переговорів росіян з'ясовується, що вони вже замість пральних машин і мікрохвильовок почали шукати надувні матраци і гумові човни. Таким чином окупанти збираються тікати за Дніпро.

Загальні втрати ворога станом на ранок 10 серпня

42 800 російських окупантів;

танків – 1832 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 4076 (+10) одиниць;

артилерійських систем – 971 (+7) одиниць;

РСЗВ – 261 (+0) одиниць;

засоби ППО – 133 (+0) одиниць;

літаків – 232 (+9) одиниць;

гелікоптерів – 193 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),

крилаті ракети – 185 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 89 (+2).

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