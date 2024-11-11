Росіяни за допомогою ботів перекручують та спотворюють заяви "радників" Трампа щодо України

Дональд Трамп, відомий своїми неоднозначними заявами, переміг на президентських виборах. Росіяни вже взялись за заяви його "радників" щодо України.

Росіяни спотворюють заяви "радників" новообраного президента США Дональда Трампа щодо України за допомогою ботів. про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка у етері телемарафону.

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Перекручені заяви підхоплюють українці

Коваленко пояснив, що на Заході Росія займається тим, що перекручує слова різного роду "радників" Трампа, які зараз позиціонують себе так та коментують ситуацію щодо України, щодо війни з Росією, щоб потрапляти в заголовки.

Коваленко додав, що Росія зусиллями власних ботоферм у соцмережі Ілона Маска Х намагаються ці заяви спотворювати та виривати з контексту. Вони переконують, що нібито Україну примусять до миру на російських умовах.

Українські журналісти, медійники, звісно ж залюбки підхоплюють будь-які теорії зараз, які стосуються мирного плану Трампа, і дуже часто беруть перекручені заяви так само росіянами, в тому числі заяви Дональда Туска,

– додав голова ЦПД.

Коваленко пояснив, що Туск заявляв про те, що дуже скоро США припинять вогонь. За його словами, паралельно з цим росіяни продовжують просувати тему того, що Україні не потрібно постачати озброєння, бо "якщо продовжиться війна, то Трамп перекладе цю війну на Європу, і Європа не може фінансувати Україну без США і фактично Європа буде втягнута у війну, і тому треба припинити постачання озброєння".

Росія маніпулює тим, що при такому розкладі є загроза втягнення Європи у війну, тому більш вигідним нібито є примирення на будь-яких умовах.