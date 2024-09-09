Такі ж, як в ЗСУ на Курщині: навіщо росіяни почали малювати трикутники на своїй техніці

Військові переміщення через окупований Маріуполь є фактично безперервними. Нещодавно там проїхала техніка з українським маркуванням.

Сама техніка, звісно, була російською. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом пояснив, чому окупанти використовують українське тактичне маркування на власній техніці.

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Для чого росіяни маркують техніку українськими символами

Наприкінці першого вересневого тижня було зафіксовано переміщення військових вантажівок через Маріуполь у бік Розівки, Запорізької області. Цікавим нюансом було те, що на техніці було маркування у вигляді трикутника – ідентичного до того, який використовують Збройні Сили України в межах Курської операції.

Ми можемо лише здогадуватися, якою була мета. Все ж ми думаємо, що рано чи пізно ці вантажівки опиняться у зоні активних бойових дій біля Вугледару. Звісно, це для того, аби ввести в оману наші Збройні Сили, які спостерігатимуть за цим переміщенням впритул до лінії фронту, і можуть подумати, що це не російське маркування, а наше,

– зазначив Петро Андрющенко.

Радник мера Маріуполя уточнив, що це точно не українська техніка, яку у дивовижний спосіб росіяни захопили на Курщині. За його словами, це доволі нова російська техніка відносно нового підрозділу.

Крім того, саме маркування не є перекритим. Адже часто окупанти зафарбовують свої "зетки", створюючи інше тактичне маркування. Однак це не той випадок.

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"Все це означає, що це не випадковість, не недопрацювання, а свідоме нанесення української символіки на військову техніку Росії, яка рухається в зону бойових дій. Техніку використовуватимуть для введення в оману під час наступальних дій та задля власної безпеки у зоні контролю наших БпЛА", – пояснив Андрющенко.

Малоймовірно, що техніка з українським маркуванням потрібна Росії для якихось пропагандистських роликів. Вони лиш хочуть убезпечити свої життя на лінії боєзіткнення.