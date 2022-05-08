Росіяни мають комплекс неповноцінності, який готові реалізувати через ядерний удар, – Подоляк

До погроз Росії про застосування ядерної зброї потрібно ставитись серйозно. Світ має жорстко реагувати на такі заяви.

Росія втратила здоровий глузд

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал. За його словами, жодна психічно здорова людина не може прийняти рішення про застосування ядерною зброєю або навіть погрожувати нею.

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На жаль, здоровий глузд зараз не відсутній в колективному розумі Росії. Це не просто спроба пропагандистів налякати весь світ, це елемент війни. Росія завжди живе від міфу до міфу, вони можуть погрожувати сьогодні цим, завтра вони обламалися – погрожують чимось іншим. Це їхня філософія,

– сказав Подоляк.

Існують серйозні ризики ядерної війни

Він зазначив, що все ж будь-які ризики зі сторони Росії потрібно оцінювати серйозно. Світ має зрозуміти, що такі погрози це не лише слова. Росіяни дуже бояться, що ними будуть нехтувати.

"Вони відчувають такий фундаментальний комплекс неповноцінності. І, оскільки, в них немає внутрішньої культури, вони готові цей комплекс неповноцінності реалізувати не просто погрозами, а перейти до дій. Це дуже небезпечно" – пояснив радник.

Як має реагувати світ

Подоляк також скептично також скептично прокоментував заяви Столтенберга, який говорить, що немає ризиків ядерної війни. За словами радника, раніше НАТО не бачило і ризиків настільки великої війни, яка відбувається тепер в Україні.

Тому було б добре, якби європейські аналітичні центри серйозніше оцінювали психічний стан політичної еліти Росії. І робили свої висновки виходячи не із раціонального пояснення світу, а виходячи з ірраціонального, ілюзорного пояснення світу, яке притаманне сьогодні панує там,

– наголосив Подоляк.

Він наголосив, що світ має жорстко реагувати на такі погрози Путіна, не лише стурбованістю, а документом, де будуть прописані усі кроки, які зроблять, якщо відбудеться розгортання ядерних установок.

"Тобто будуть завданні удари у відповідь, будуть нанесені відповідні ураження, буде остаточно закрите для Росії все, всі фондові ринки, всі гроші. Що повністю Росія опиниться за її неймовірно улюбленою "залізною завісою"", – сказав радник.

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