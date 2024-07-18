Одного лише Путіна захищає дивізіон: у чому полягає найбільша проблема російської ППО

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що регіональна влада Росії прямо заявила, що не може покладатись на російську ППО і повинна сама протидіяти безпілотникам. Місцева влада та бізнес незадоволені такими діями Кремля.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що лише Владіміра Путіна захищає цілий дивізіон. Росіяни ж бояться виступити проти війни.

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У чому полягає найбільша проблема російської ППО

За словами Ступака, в Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони. Приватні компанії та великий бізнес повинні самі себе захищати від ударів українських дронів. Коли були перші прильоти по російських НПЗ, у росіян була паніка. Були випадки, коли окупанти хотіли за хабарі домовитись з мінобороною, аби ті їх захищали своїми засобами, а саме "Панцирам-С1".

Але "Панцирів-С1" мало, об'єктів багато. Диктатор Путін забрав собі один дивізіон, а це 6 одиниць. Вони поставили їх на Валдай, на великих вежах для більшого радіуса охоплення радарами комплексів потенційних безпілотників,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Ступак розповів. що така ситуація не подобається бізнесу та місцевій владі. Вони виробляють імпровізовані ангари, сітки, над лініями електропередачі ставлять бетонні споруди. Звісно, що це не допоможе. Росіяни скиглять в інтернеті, однак сказати в голос та виступити проти цієї війни ніхто не може, адже отримають кримінальне провадження.