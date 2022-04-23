Росіяни мають великі проблеми з пораненими й використовують окуповані поліклініки

Окупанти мають суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів. Водночас у росіян виникають труднощі з евакуацією поранених.

Також російським загарбникам не вистачає медикаментів. Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

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Через зростання кількості поранених, у місті Балаклія, що на Харківщині, окупанти використовують можливості міської поліклініки одночасно з розгорнутим військовим шпиталем.

Водночас у тимчасово окупованому Вовчанську молодший медичний персонал закладів охорони здоров'я примусово відправляють для надання першої медичної допомоги до підрозділів росіян, які перебувають на лінії зіткнення з українськими військовими.

За наявною інформацією, ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів. Існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у війні проти України вже загинули щонайменше 21 600 російських окупантів. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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