Росіяни могли захопити цивільні судна, щоб під їхнім прикриттям зайти в Одесу

Держава-агресорка здійснює криваві провокації в Одеській затоці. Зокрема, росіяни могли захопити цивільні судна, аби під їхнім прикриттям зайти в Одесу.

Про це у мережі повідомив український науковець та колишній представник президента України в Криму Борис Бабін. Він наголосив, що Росія продовжує вдаватися до провокацій.

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Росіяни могли захопити цивільні судна

Бабін наголосив, що агресор здійснює криваві провокації в Одеській затоці. З 10:00 3 березня в акваторії Чорного моря зник зв'язок із торговельним судном HELT, яке ходить під прапором Панами.

Можливо, судно тоне після обстрілу зі сторони російського флоту. Однак, зазначив науковець, є висока ймовірність провокації. Адже до того росіяни вимагали української Морської пошуково-рятувальної служби "надати допомогу" як судну HELT, так й раніше захопленому росіянами судну цієї ж служби SAPFIR.

Робили це з очевидним розрахунком захопити ці кораблі та під їх прикриттям висадити в Одесі диверсійні групи,

– зазначив Бабін.

Також є висока ймовірність наявності на торговельних судах, що перебувають в Одеській затоці співробітників ФСБ. Вони можуть координувати звідти протиправні її загарбників, а також тримати екіпажі суден у заручниках.

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