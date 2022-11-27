Росіяни можуть готуватися покинути ЗАЕС, – Енергоатом

Російські загарбники можуть готуватися покинути території Запорізької атомної електростанції. Наразі окупанти крадуть усе, що тільки можна.

Упродовж останніх декількох тижнів Енергоатом фіксує ознаки того, що російські терористи можуть збиратися залишити територію атомної електростанції. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник державно підприємства Петро Котін.

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Таке враження, що вони (росіяни – 24 канал) збирають валізи і крадуть все, що можуть знайти,

– зазначив президент Енергоатому.

Останнім часом росЗМІ повідомляли, що нібито окупанти готуються покинути Запорізьку АЕС. Проте експерти переконані, що довіряти ворогу не варто. Про це 24 каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. За його словами, наразі росіяни намагаються знищити будь-яке обладнання, яке можна буде використати для термінового включення атомної електростанції в українську мережу.

Важливо Найпотужніший обстріл: на Запорізькій АЕС зафіксували нерадіоактивний витік

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Окупанти скоїли найпотужніший обстріл ЗАЕС 19 – 20 листопада. Про це повідомили в МАГАТЕ. Окупанти декілька кілька разів вдарили по головній дорозі вздовж реакторів АЕС. А ще – по залізниці, трубопроводу, покрівлі спеціальної допоміжної будівлі. Також МАГАТЕ зафіксувало незначні видимі пошкодження водопроводу.

Внаслідок російських обстрілів на ЗАЕС зафіксували нерадіоактивний витік .

. В американському Інституті вивчення війни розповіли, чому Росія так агресивно "крутить" тему обстрілів ЗАЕС. Аналітики зазначили, що безпосередні атаки по атомній електростанції, а також інформаційні – по Україні, зокрема, спрямовані на дискредитацію нашої держави.

18 листопада в МАГАТЕ ухвалили чергову резолюцію щодо ЗАЕС. Росіян закликали припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

Майже одразу ж після цього окупанти заявили про "ризик атомної аварії на ЗАЕС". Зокрема, директор держкорпорації "Росатом" Лихачов цинічно зазначив, що "поява зони безпеки навколо Запорізької атомної станції залежить від рішення Вашингтона" і, мовляв, це створює певні ризики. Важливо, що саме Росія відмовляється демілітаризувати територію атомної електростанції.

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