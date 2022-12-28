Боїв за Кремінну може не бути, окупанти її залишать: які можливості відкриються перед ЗСУ

Видання The New York Times вважає, що ЗСУ наближаються до деокупації Кремінної, тому оборона міста може стати наступним завданням росіян. З Кремінної у бік Торського постійно є тиск російських військ.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що росіяни атакують Торське у бік Лиману, підтягують сили з Сєвєродонецька.

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"Вихід наших військ на Кремінну дасть можливість повністю зняти тиск з Торського у напрямку Лиману й далі почати виконувати певні дії на локації Лисичанськ – Сєвєродонецьк. Швидше всього, українські війська не виходитимуть напряму на Кремінну", – сказав Світан.

Росіяни можуть відійти від Бахмута

За словами Світана, оптимальний варіант – це одразу виходити на Рубіжне. Він зазначив, що захисники взяли під контроль траси між Кремінною і Рубіжним. Саме ця агломерація, на думку експерта (Кремінна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ), буде одним з основних завдань ЗСУ незабаром.

"Погода там не впливає, оскільки є багато асфальтованих доріг. Деокупація повністю всієї агломерації дасть можливість зняти тиск попаснянського угруповання, яке атакує Бахмут. Тобто ми зайдемо в їхній тил, почнемо контролювати логістику. Тоді можна говорити про деокупацію Попасної. Це призведе до того, що росіяни відійдуть від Бахмута", – розповів Світан.

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Змусити росіян відступати

Росіяни також укріплюються й готуються до наступу ЗСУ. За інформацією військового експерта, оперативно-тактичні дії, які застосовує наша армія, приблизно такі самі, як під час деокупації Лиману.

Тобто не заходити напряму в Лиман. Ми просто змусимо гарнізон Кремінної піти зі своїх позицій, якими б вони не були. Далі розбиратимемось з Рубіжним. Це оптимальний варіант. Боїв за Кремінну може не бути, – додав Світан.

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