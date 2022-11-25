Росія може втратити близько 100 тисяч мобілізованих до весни: їм вже готують заміну, – ЗМІ

Росія збирається стабілізувати фронт в Україні взимку. Про це повідомляє російське видання, посилаючись на ФСБ та представника Генштабу.

За інформацією російського видання, Кремль планує "розпочати все новою весною". Зазначають, що політичне та військове керівництво Росії розуміє, що цей план передбачає великі втрати.

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Росіянам прогнозують шалені втрати

Прогнозують, що навесні 2023 року втрати росіян можуть стрімко зрости. Прогнозують, що кількість вбитих росіян може перевищити 100 тисяч. Однак це нікого не лякає, їх замінять строковики, йдеться у виданні.

Представник Генштабу, також повідомив про прогноз, згідно з яким втрати ворога становитимуть близько 100 тисяч осіб, і це будуть переважно мобілізовані.

Також зазначають, що навесні 2023 року міноборони Росії планує підготувати 120 тисяч строковиків, яких потім відправлять в Україну. Тому Путін і не скасовує указ про часткову мобілізацію, додають в джерелах.

Ситуація з "мобіками" вкрай напружена

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що росіян продовжують залякувати. За його словами, їм погрожують "війною з НАТО в Україні". Тож наголошують на необхідності мобілізувати 5 мільйонів людей. Допускається навіть думка про введення воєнного стану в країні-агресорці.

Цікаво, що з самими "мобіками" діється щось вкрай дивне. Так, за дивних обставин загинув боєць з Забайкалля. Цікаво, що після смерті з його картки продовжували купувати алкоголь.

Інший мобілізований поскаржився на лиху долю. Російським журналістам він розповів, що йому відверто збрехали. Бійцю обіцяли, що на фронт його не повезуть. По факту ж йому погрожували розстрілом, тож довелося їхати на війну.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україні вже ліквідовано більш, ніж 86 тисяч окупантів.