Росіяни прагнуть взяти Вугледар і Курахове: Світан сказав, як ЗСУ можуть цьому завадити

Наступ росіян на Покровському напрямку дещо призупинився, однак запеклі бої тривають. Тепер з'явилася загроза для Вугледара та Курахового. Їх можуть захопити, якщо українське командування не знайде близько 100 тисяч резерву.

У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, звідки їх можна взяти. Зазначимо, що ворог також має проблеми з технікою, боєприпасами та резервами. Однак цього може вистачити для взяття Вугледара та Курахового.

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Як можна уникнути захоплення Вугледара та Курахового

За словами полковника ЗСУ в запасі, росіяни опинилися у складній ситуації. Вони витягнулися на 50 кілометрів від Донецька у бік Покровська. Не дійшовши до міста, вперлися в нього через нестачу резервів.

Тому окупанти обрали інший шлях: пішли ближче до Донецька, де почали рухатися в бік Вугледара та Курахового. Там є доволі непогана рокадна дорога Донецьк – Волноваха – Маріуполь, уздовж якої противник може перекидати залишки резервів.

Для України небезпечно, що росіяни змінили фокус. Виходить, що українські військові опинилися в оперативному оточенні. Тобто російське вклинення до Покровська нависає над тилом наших угруповань у районі Курахового та Вугледара.

Потрібні резерви, а вони є: 50 тисяч ТЦКшників і 50 тисяч Нацгвардійців перевести у повне підпорядкування Сухопутних військ під Генштаб. Якщо цього не зроблять, найближчим часом можемо втратити Вугледар та Курахове. На ці дії у росіян вистачить резервів,

– зазначив Роман Світан.

Якщо ж дослухатися до думки військового експерта, то ЗСУ зможуть цьому завадити. Тоді росіяни застрягнуть на ділянці, по якій українські війська зможуть завдавати ударів в осінньо-зимовий період. Легко відійти точно не зможуть, тому що будемо бити з півдня та півночі й намагатимемося зрізати їхній виступ.

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